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Toroslar'da ibadethaneler dezenfekte ediliyor

Toroslar Belediyesi’nin, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yaptığı bildirildi.

Toroslar Belediyesi'nin, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yaptığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, cami ve Kur'an Kurslarında yürütülen hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla vatandaşların sağlıklı şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri sağlanıyor.


“İlçe genelinde salgına karşı gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz” diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Sağlık öncelikli çalışıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın toplu olarak kullandığı alanlardan biri olan ibadethanelerimizde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da maske, mesafe ve hijyen kurallarına önemle dikkat etmelerini istiyoruz. Bu salgını ancak aldığımız tedbir ve önlemlerle yenebiliriz” dedi.

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