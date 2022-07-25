Toroslar'da ibadethanelerin dezenfeksiyonu sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından tedbirlerin arttırılarak, ilçedeki kamuya açık alanlarda temizlik ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ibadethane temizlik ve dezenfektan ekibi, ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerdeki mahallelerde bulunan tüm ibadethanelerin temizlik ve dezenfekte işlemlerini koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor. İbadethanelerdeki halılar, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanırken avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği tüm yüzeyler dezenfekte ediliyor.

“Her türlü önlemi alıyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların daha sağlıklı koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. “Vatandaşlarımızın virüsten etkilenmemeleri için her türlü önlemi alıyoruz” diyen Yılmaz; “Korona virüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadeleyi kesintisiz sürdürüyoruz. Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vakalar arttı. Biz de salgına karşı kamuya açık alanlarda hijyen ve temizlik işlemlerimizi daha da yoğunlaştırdık. Bu alanlardan bir tanesi de ibadethanelerimizdir. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla ve huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesidir. Hemşehrilerimizden de isteğimiz gerekli tedbirleri elden bırakmamalarıdır” dedi.