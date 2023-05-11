Toroslar'da ilkokula başlayacak çocuklara 'metropolitan testi'

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilkokula başlayacak olan çocuklara yönelik her yıl ücretsiz uyguladığı metropolitan okul olgunluğu testini bu yıl da başlattı.

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin alanında uzman psikologları tarafından 5-6 yaş grubundaki çocuklara birebir uygulanan test ile çocuklarının okula hazır olup olmadığını merak eden ebeveynlere destek veriliyor. Belediye psikologları, ilçenin eğitim kurumlarından Mevlana Anaokulu'nun minik öğrencileriyle bir araya gelerek, metropolitan okul olgunluğu testini uyguladı. Çocuklarının okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğunu merak eden aileler, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bulunan Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'ne başvurabilirler.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukları geleceğe hazırlayacak çalışmalara önem verdiklerini belirterek, "Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın eğitim süreçlerini, gelişimlerini önemsiyoruz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarının ilkokula hazır olup olmadığını merak eden aileler, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizdeki uzman psikologlarımızla görüşebilirler” diye konuştu.