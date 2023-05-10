Toroslar'da kadınlara finansal okuryazarlık eğitimi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, bu hafta sonu kutlanacak olan Anneler Günü öncesi kadınları, Finansal Okuryazarlık Eğitim Seminerinde buluşturdu.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının önemine de dikkat çekilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen seminer, Eğitmen Doç. Dr. Mehmet Altuntaş tarafından verildi. Programın açılış konuşmalarını Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz, Tarsus Turizm ve Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim İçgören, Toroslar Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeyda Gülden ile Ressam Nazife Bilgin Hazar yaptı. Konuşmacılar, meslek hayatları ile ilgili deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak, başarı hikayelerini anlattı. 'Güçlü kadın, güçlü Türkiye' mottosuna dikkat çekildi.

Siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, TORTEK kursiyerleri ve eğitmenlerinin de katıldığı programda daha sonra eğitmen Doç. Dr. Mehmet Altuntaş, finansal konularda kadınların bilgi birikimlerinin artırılmasının ve ekonomik yönden güçlenmesinin amaçlandığı eğitim seminerini verdi. Finansal okuryazarlığın paranın doğru yönetilmesi, bilgi ve beceri düzeyi olduğuna dikkat çeken Altuntaş, "Evde verdiği emekle ve iş hayatında gösterdiği performansla kadın, ekonominin ikinci gücüdür. Ekonomiye, dinamizm katar. Türk ölçeğine göre pandemiden sonra sürekli kadınların işgücüne katılımı artıyor ve kadınlar daha çalışmak, aktif rol almak istiyor. Bizim ürettiğimiz her şey milli gelirimizdir. Kadınlarımız ister evde çalışsınlar, ister iş hayatında çalışsınlar milli gelire katkıları vardır” diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise kadınların sevgi, şefkat ve üretkenliğiyle güçlü olduğunu söyledi. Finansal okuryazarlık konusunda eğitim seminerini veren Altuntaş'a ve tüm katılımcılara teşekkür eden Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak eğitim önceliğimiz. Kadınların sosyal hayatın içinde, sağlıkta, istihdamda, eğitimde ve siyasette hak ettiği yerde olması bugünümüz ve geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Kadın ailedir, kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Kadınlarda eğitim seviyesi arttıkça işgücüne katılım ve istihdam da artıyor. Kadınların iş hayatındaki adımlarını hızlandıran 48 branştaki TORTEK, kariyer merkezimiz, ücretsiz düzenlediğimiz kültür, sanat ve spor kurslarımız ve birçok projemizle kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum” şeklinde konuştu.