Toroslar'da kaldırım işgali denetimi yapıldı

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlarda ürün ve malzemelerini sergileyerek, yayaların kullanım alanını daraltan işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Ekipler, vatandaşların geçişini engelleyen reklam tabelası, tezgah, masa ve sandalye gibi malzemelerin yol ve kaldırımlarda bulunmasına izin verilmeyeceğini belirtirken, engelliler için oluşturulan alanlar üzerine park eden motorlu vasıta sahiplerinden de gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

“Müsaade etmeyeceğiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kaldırımların yayaların ortak kullanım alanı olduğunu belirterek, yol ve kaldırım işgali yapan esnafa müsaade etmeyeceklerini söyledi. Vatandaşların alışverişlerini daha iyi şartlarda yapabilmeleri için denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydeden Yılmaz; “Kaldırımlara gelişigüzel konulan malzemeler bir yandan kötü görüntü oluşturuyor bir yandan da vatandaşlarımızın kaldırımları kullanmalarını zorlaştırıyor. Toroslar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzur ve can güvenliğini tehdit edecek hiçbir işgale geçit vermeyeceğiz. Bu noktada ekiplerimiz, ilçemiz genelinde denetimlerini sürdürüyor. Konuya duyarlılık gösteren esnafımıza teşekkür ederiz” dedi.