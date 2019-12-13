Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor

İlçe genelinde yolların iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çukurova, Akbelen, Osmaniye ve Aladağ mahallelerinde kaldırım düzenleme çalışması yaptı. İlçenin kaliteli ve konforlu yollara kavuşması amaçladıklarını söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Çözüm odaklı iş planımız belli bir program dahilinde ilerliyor” dedi.

“Ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla başlattığımız kaldırım düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” diyen Yılmaz, “Belediye olarak tüm mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz üst yapı, çevre güzelleştirme ve temizlik hizmetleri çerçevesinde, yayalarımızın güvenliği için de kaldırım çalışmaları yapıyoruz. Toroslarımızda geniş yelpazede sürdürdüğümüz asfalt serimi, kilit parke taşı döşeme ve yol bakımı gibi üst yapı çalışmaları ile yollarımız istenilen seviyeye ulaşacak” diye konuştu.