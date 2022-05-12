Toroslar'da kapsamlı temizlik

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması yürütüyor.

Belediye Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ve iş makinesi marifetiyle, rutin temizlik hizmetinin yanında park ve yeşil alanlar, sokaklar, sahalar, çocuk oyun alanları, boş araziler baştan aşağı temizleniyor. “Sokakta Temizlik Var” projesi kapsamında, kaldırım ve yol kenarları ile yeşil alanlardaki yabani otlar biçiliyor, sokaklar süpürülüyor, boş arsalar temizlenerek görüntü kirliliğinden uzaklaştırılıyor. Yaz aylarında vatandaşların akın ettiği parkların temizliğine azami derecede özen gösterilirken, daha temiz ve düzenli bir kent vizyonu için çalışmalar aralıksız devam edecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gelecek nesillere daha temiz ve huzurlu bir kent bırakmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Çevremizi güzelleştirmek ve sağlıklı ortamlar oluşturmak bizim elimizde. Asıl olan kirletmemektir. Çevre temizliğine hassasiyetle yaklaşıyoruz. İlçe genelinde genel temizlik çalışmalarını titizlikle yürüyoruz. 67 mahallemizde evsel atıkların toplanmasından sokakların, ibadethanelerin temizlenmesine ve çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalarımızı planlı ve titiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden gelen talepleri de anında değerlendirerek cevap veriyoruz. Ekiplerimiz, pırıl pırıl bir Toroslar için 7/24 görev başında” şeklinde konuştu.