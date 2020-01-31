Toroslar'da 'Kar festivali' heyecanı

Mersinlilerin heyecanla beklediği Toroslar Kar Festivali, bu hafta sonu 1-2 Şubat tarihlerinde Arslanköy'de yapılacak.

Toroslar Belediyesi'nin, Mersin'de bir ilki gerçekleştireceği kar festivalinde sportif etkinlikler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle görsel bir şölen sunulacak. Beyaz bir örtüyle kaplanan dağ manzarası eşliğinde yamaç paraşütü yapma imkanı sunan festivalde, kayak, snowboard ve kızakla kaymanın keyfi de yaşanacak. Ünlü rap sanatçısı Eypio'nun konseriyle taçlanacak olan festivale, 'Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Buz Heykel Sergisi, Kayaklı Koşu, Kardan Adam Yarışması' ve animasyon gösterileri de ayrı bir renk katacak. 1 Şubat Cumartesi günü ve 2 Şubat Pazar günü olmak üzere iki gün sürecek festivalde, katılımcılar dolu dolu bir hafta sonu geçirecek. Bölge esnafı da açılacak stantlarda birbirinden lezzetli yöresel ürünlerin satışını yapma imkanı da bulacak.

Kayak, snowboard ve kızakla kayma keyfi yaşanacak

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, herkesi festivalin coşkusuna katılmaya davet etti. Kentte kış turizminin canlandırılmasını amaçlayan festivalin kış sporlarıyla tanışmak isten vatandaşlar için de bir fırsat olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hemşehrilerimizin merakla beklediği kar festivalimizi bu hafta sonu Arslanköy yaylamızda yapacağız. Farklı aktivitelerle vatandaşlarımızla güzel bir hafta sonu geçireceğiz. Festivale katılan vatandaşlarımız hem eğlenecek hem de profesyonel sporcuların kayak, snowboard ve kızakla kayma keyfine de ortak olacak. Toroslarımızın yaylalarının yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Kış mevsiminde ortaya çıkan bu doğal güzelliği herkesin görmesini ve tanımasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan Başkan Yılmaz, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile birlikte festival alanında inceleme yaptı. Federasyon Başkanı Oto, Toroslar'ın muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyerek, bu festivalin Arslanköy'de geleneksel hale gelmesini istediklerini belirtti.

Bölgenin kış turizmini de katkı sunacak bu festivalin şimdiden kente hayırlı olmasını dileyen Oto, "Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a kış sporlarına ve turizmine sunduğu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.