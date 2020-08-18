Toroslar'da kilit parke yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçede kilit parke yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Kendi bünyesindeki kilit parke taşı üretim tesisi ile kilit parke ihtiyacını karşılayan belediye, bu çalışmasıyla önemli bir tasarruf sağlarken, yapılan sokaklar da daha modern bir görünüme kavuşuyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek ilçenin her noktasına hizmet götürdüklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Hızla gelişen ve büyüyen ilçemizde yeni yerleşim alanlarının artmasına paralel olarak yol ve kaldırım ihtiyacı da artıyor. Bu hizmetlerimizi yaparken aynı zamanda daha az maliyetle daha iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesiyle çalışıyoruz. Belediyemize ait Kilit Parke Taşı Üretim Tesisimizde ürettiğimiz kilit parke taşlarını ilçemiz genelindeki yol, kaldırım ve parklara döşeyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Kendi üretimimiz olması nedeniyle maliyeti en aza indirerek önemli ölçüde tasarruf sağlamış oluyoruz" diye konuştu.