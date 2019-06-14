Toroslar'da köylerarası futbol heyecanı başlıyor

Toroslar Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Gençlik Kupası Köylerarası Geleneksel Futbol Turnuvası' 15 Haziran Cumartesi günü başlıyor.

Bu yıl 12.'si düzenlenen turnuvanın açılış maçı, Akbelen Mahallesi'nde bulunan Koray Aydın Stadyumu'nda saat 17.00'de Arpaçsakarlar ile Akdam mahalleleri arasında yapılacak. 45 takımın katıldığı turnuvada toplamda 122 maç oynanacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu turnuvanın köyler arasındaki dayanışmayı ve kaynaşmayı daha da güçlendirdiğini ifade ederek, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Turnuvanın hem gençleri spora yönlendirdiğini hem de köyler arasında tatlı bir rekabet yaşandığını belirten Yılmaz, “Tüm Mersin'in heyecanla takip ettiği turnuvamızın bu yıl da birlik ve beraberlik içerisinde geçeceğine inanıyorum. Gençlerimizi spora teşvik ederek Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak istiyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

40'ar dakikalık iki devre halinde oynanacak müsabakalarda TFF, FİFA ve turnuva tüzüğü geçerli olacak. 8 grupta gerçekleştirilecek turnuvada ilk ikiye giren takımlar gruptan çıkarak ön eleme maçı oynamaya hak kazanacak.