Toroslar'da kuralar çekildi

'si düzenlenen Gençlik Kupası Köylerarası Geleneksel Futbol Turnuvası'nda kuralar çekildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl kent merkezinden 44 takımın katıldığı turnuvanın kura çekimi, Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonunda yapıldı.

Mahalle muhtarları, turnuva tertip komitesi ve takım temsilcilerinin katıldığı kura çekiminde konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sportif etkinliklerle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediklerini söyledi. İnsanların birbiriyle kaynaşmasının amaçlandığı turnuvada bir rekabetin yaşanacağını ve yaşanacak rekabetin kaliteyi getireceğini belirten Yılmaz, “Rekabet olacak, yarışmada rekabet vardır. Rekabet eğer doğru yönetilirse, doğru yürütülürse verim verir, kalite getirir. Turnuvamız kuralları çerçevesinde futbol oynayan, kurallara uyan takımlarla güzel bir turnuva gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da gündeminde olan, tüm Mersin'in gördüğü, gıpta ettiği, sevdiği, takip ettiği bu turnuvayı hep beraber, heyecanla, yüksek enerjiyle gerçekleştirmek ve bir güzellik ortaya koymak istiyoruz. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Turnuvanın Ramazan Bayramı sonrası başlayarak, 30 Ağustos günü oynanacak final maçı ile son bulacağını da ifade eden Yılmaz, önümüzdeki günlerde belirlenecek olan turnuva fikstürünün ardından sporseverlerin fikstür, puan durumu, gol krallığı ve ceza tablosu gibi bilgileri Toroslar Belediyesi'nin (www.toroslar-bld.gov.tr) internet adresinden takip edebileceklerini kaydetti.

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. 40'ar dakikalık 2 devre halinde oynanacak müsabakalarda TFF, FİFA kuralları ile turnuva tüzüğü geçerli olacak. 8 grupta gerçekleştirilecek turnuvada ilk ikiye giren takımlar gruptan çıkarak ön eleme oynamaya hak kazanacaklar.