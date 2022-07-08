Toroslar'da Kurban Bayramı öncesi kasaplara sıkı denetim

Et satışının ve kurban kesiminin yapıldığı iş yerlerini titizlikle kontrol eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletme sahiplerinden ve personelden iş yerlerini temiz tutmalarını istedi. Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri amacıyla denetimlerini artıran ekipler, kasaplarda bulunan kıyma makinelerinin yanı sıra etlerin muhafaza edildiği soğuk hava depolarını da inceledi.

Ekipler denetimlerde, işletmelerdeki teknik ve fiziksel koşulların hijyenik şartlarının sağlanmasının önemine dikkat çekerek, kurban kesim merkezlerinin dışında kötü görüntü oluşturacak ve insan sağlığına zarar verebilecek sokak ve alanlarda kurban kesilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

“Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli”

Tüm hemşehrilerinin Kurban Bayramını kutlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; “Bu denetimlerle halkımızın sağlığını tehdit edebilecek unsurların ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Amacımız ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarıdır. Hijyen kurallarına uyan ve vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutan esnaflarımıza da bu konuya gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz” dedi.

Ekiplerin, bayram süresince de görevlerinin başında olacağını belirten Başkan Yılmaz; “Hemşehrilerimiz, istek ve şikayetlerini belediyemizin '0324 322 72 00' numaralı telefonunu arayarak bildirebilirler” ifadelerini kullandı.