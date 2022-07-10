Toroslar'da kurban kesim ve satış yerlerinin temizliğine başlandı

Mersin'de Toroslar Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram süresince de gerekli tüm önlemleri alıyor.

Tüm araç, ekip ve ekipmanlarıyla birlikte sahada 24 saat esasına göre çalışan belediye, ilçe genelinde kurduğu 27 kurban kesim yeri ve 3 satış noktasında yoğun bir temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak, kötü görüntüyü ve kokuyu ortadan anında kaldırıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine dahil edilen 400 bar mobil sıcak sulu jet yıkama aracıyla bu çalışmalar daha da hızlandırılırken, az su ile çok temizlik yapılıyor. Böylelikle, hem sudan hem de zamandan tasarruf edilerek, kimyasal kullanımına gerek kalmıyor. Kurban atıkları da çöp konteynerlerinden düzenli olarak toplanırken, konteynerler hızlı bir şekilde yıkanıyor.

Şok temizlik ekipleri, kurban atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla bayram boyunca ve sonrasında kurban kesim ve satış noktalarında temizlik ile dezenfekte işlemlerini sürdürecek.

Çevreci jet yıkama aracıyla su tasarrufu

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sahada denetimlerine aralıksız devam ederken, belediye ambulansı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de kurban kesim ve satış yerlerinde hazır bekliyor. Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin Toroslar'da huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm ekipleriyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Kurban kesim ve satış noktalarında temizlik işlemlerini mobil sıcak sulu jet yıkama aracıyla daha da hızlandırdıklarını ve böylelikle zamandan ve sudan tasarruf ettiklerini belirten Yılmaz, "Arazözle yıkama yapıldığında saatte 40 ton su harcanırken, jet yıkama aracımızla bu 1 tona düşüyor. Bu araçla, kurban atıklarından oluşan kan lekeleri hızlı bir şekilde temizleniyor ve çöp konteynerlerimizi de mobil olarak yıkayıp dezenfekte edebiliyoruz. Bayram süresince, temizlik ve sağlık hizmetlerinden denetim faaliyetlerine kadar görev yapan tüm ekiplerimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.