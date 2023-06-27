Toroslar'da kurban satış ve kesim alanlarında hijyen ön planda

Mersin Toroslar Belediyesinin Korukent Mahallesi'nde 50 dönüm alan üzerine kurduğu kurban satış alanına Türkiye'nin dört bir yanından gelen besiciler yoğun ilgi gösterdi. Hem satış hem kesim hizmetinin en modern şekilde yapılacağı ve gerekli tüm hijyen tedbirlerinin alındığı alana ve ilçede hazırlanan 25 kesim noktasına, Toroslar Belediyesinin yeni çöp konteynerleri de yerleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek yerleştirilen yeni konteynerler, Kurban Bayramı sonrası temizlenip, dezenfekte edildikten sonra ilçe genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için gayret gösterdiklerini belirterek, "25 ada, 440 parsel ve yaklaşık 15 bin küçükbaş hayvanın yer aldığı alanda satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını düşündük. Kurban kesim yeri, otopark ve dinlenme noktasının yanı sıra su, aydınlatma, tuvalet ve banyo gibi tüm alt yapı çalışmalarımızı eksiksiz yerine getirdik. Ekiplerimiz, yeni çöp konteynerlerimizi kurban satış alanımıza ve kesim noktalarımıza yerleştirdi. Titizlikle sürdürdüğümüz denetim çalışmalarımızla hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almalarını ve kesmelerini hedefliyopruz. Kurban Bayramı süresince de ilgili ekiplerimiz, görev başında olacak” diye konuştu.