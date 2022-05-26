Toroslar'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası' heyecanı sürüyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde başlatılan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda finali oynanacak olan turnuvada, 26 kırsal mahalle ve 6 merkez mahalle olmak üzere 32 takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Turnuva, Ayvagediği ile Kavaklıpınar ve Mithat Toroğlu ile Toroslar Mahalleleri arasında, Koray Aydın Stadı'nda oynanan açılış maçı ile başladı. Turnuvanın diğer müsabakaları ise Toroslar Belediyesinin Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi, Güneykent Mahallesi'ndeki Anafartalar Spor Kompleksi ile Korukent Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

6 grupta mücadele eden kırsal mahallelerin şampiyonu ile merkez mahallelerin şampiyonu finalde 'süper kupa maçı' yapacak. 40'ar dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakalarda, TFF futbol talimatları ve turnuva tüzüğü geçerli olurken, sporseverler, turnuvanın fikstürünü Toroslar Belediyesinin 'toroslar-bld.gov.tr' internet adresinden takip edebilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuvaya her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımın olduğunu söyleyerek, tüm takımlara başarılar diledi. Yılmaz, "Heyecanla devam eden bu turnuva, Toroslarımız tarafından benimsenmiş bir etkinliğimizdir. Amacımız, gençlerimizin, hemşehrilerimizin kaynaşmasının ve birbirini tanımasının yanı sıra spora katkı sağlayabilmek ve fair-play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Neticede bir takım şampiyon olacak ama birliğimiz, beraberliğimiz ve Toroslarımız kazanacak” dedi.