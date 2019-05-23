Toroslar'da mahallerde yaz bakımı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yol kenarı, kaldırım ve boş arsalardaki yabani otları temizliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Buluklu Mahallesi'ndeki yol ve kaldırım kenarlarında oluşan yabani otların biçimi yapıldı. Belediye ekipleri, titizlikle sürdürdükleri çok yönlü temizlik çalışmalarıyla vatandaşların takdirini de kazanıyor. Konuyla ilgili açıklamaya yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, havaların ısınmasıyla birlikte park, piknik ve mesire alanlarında temizlik çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yürüttüklerinin bilgisini vererek, haşerelerin ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri yabani ot temizliğine önem verdiklerini söyledi. Halk sağlığının ve çevre temizliğinin birinci öncelikleri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Mevsim itibariyle kaldırım ve yol kenarlarında oluşan yabani otların büyümesi zaman içerisinde kötü bir görüntü oluşturduğu gibi, haşerelerin de üremesine neden oluyor. Ekiplerimiz, ilçemizde bir taraftan rutin temizlik çalışmalarını yaparken bir taraftan da yabani otların biçimini gerçekleştiriyor. İlçemizin her noktasında uygulayacağımız bu çalışmamız tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyuldukça devam edecek bir çalışmadır. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerimiz gece gündüz demeden halkımızın hizmetindedir” dedi.