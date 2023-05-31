Toroslar'da METAB Toplantısı yapıldı

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kentin dijital platforma taşındığı Met-App Projesi'nin lansmanını bu yaz yapmayı planladıklarını belirterek, "Güzel kentimiz Mersin'in tarihi ve turistik yerleri ile birlikte kentle özdeşleşen kavram ve değerlerini dijital platform olan ‘Met-App' Projemiz ile tanıtacağız” dedi.

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; belediye başkanları, birlik encümen üyeleri ve turizm sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda, Encümen üyeleri ile Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Encümen üyeliğine; Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, Gülnar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kiraz ve Turizm Temsilcisi Mustafa Kale seçildi.

Daha sonra Birliğin 2022 mali yılı bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile 01/01/2022-31/12/2022 dönemini kapsayan faaliyet raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. 'Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki gençlere Mersin'in değerlerinin tanıtılması projesi'nin gerçekleştirilebilmesi için bu çerçevede yapılacak olan harcamaların birliğin bütçesinden karşılanmasına ilişkin teklif de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

“Tarihi ve turistik yerlerimizi tanıttığımız Met-App Projemiz var. 'Met-App ile gez, gör, eğlen ve kazan' sloganıyla hazırladığımız bu proje çerçevesinde 13 ilçemizin belediye başkanlıklarına yazı gönderdik ve Mersinimiz için her ilçemizden 10 tane ortak değer belirledik” diyen Başkan Yılmaz, “Yeni bir dönem başlamış durumda. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsatlar var. Güç, 400 yıldır batının elindeyken, üretim doğuya geçtikçe güç de doğuya geçiyor. Yeniden İpek Yolu kurulduğundan dolayı ülkemiz bugün merkez haline geliyor. Bu çerçevede Mersinimizin tanıtımına katkıda bulunmak üzere uluslararası bir etkinlik yapmak hedefindeyiz. Birliğimizin desteği ile 2 yıl önce bir uygulama gerçekleştirmiştik. Dijital platform olan ‘Met-App' oluşturmuştuk. İçinde tüm belediyelerimizden aldığımız 10'ar tane değer ve tarihi yerlerimiz var. Bunun içerisinde Anamur Kalesi, tantuni ve cezerye de var. Bu değerlere ilişkin içeriklerle ilgili fotoğraf, video ve karekodlar yerleştirildi. İnsanlarımız gezdikçe puan alacaklar. Bu içeriklerde metinler aynı zamanda 6 dile de çevrildi. Pandemi ve orman yangınları nedeniyle bu projemizi gerçekleştiremedik. Bu yaz inşallah lansmanını yapacağız. Bu lansmana entegre olarak da bölgemizde uluslararası misafirlerimiz olacak. Onları kentimizde ağırlayacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

"Kentimizin geleceği için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz"

Mersin'deki kültür, turizm, koruma ve gelişim bölgelerinde devam eden ve tamamlanan çalışmalarla ilgili sunumun da yapıldığı toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan Başkan Yılmaz, kültür ve doğa turizmi için eşsiz değerlere sahip Mersin'i daha sağlıklı ve güçlü yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Birlik toplantısının kent için hayırlı olmasını dileyen Yılmaz; “Mersinimizin önünde ciddi fırsatlar var. Hem lojistik hem turizm merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son 15 gün içerisinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapıldı. Seçimlerin, şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, daha güçlü bir Türkiye için ayrışmanın değil birleşmenin önemine vurgu yaparak; “Ayrışmanın sebeplerini, yollarını bulmak yerine birleşmenin, bir araya gelmenin, ortak hedeflerde buluşmanın, birlikte bir şeyler yapmanın, ülkemizi, milletimizi ve şehrimizi daha ileriye götürmenin yollarını aramak ve bulmak zorundayız. Biz, dünyaya çoğulcu bakıyoruz. Bizim gibi düşünmeyen, inanmayan, hissetmeyen, yaşamayan hiç kimseye karşı içimizden kötü bir şey hissetmiyor ve dillendirmiyoruz. Bunun da böyle olmasını düşünüyoruz. Özellikle Anadolu coğrafyasında ne kadar kucaklaşabilirsek ve ne kadar el ele olabilirsek daha güçlü olacağımıza, çocuklarımızın daha güçlü bir Türkiye'de yaşayacağına canı gönülden inanıyorum. Toplantının birliğimize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.