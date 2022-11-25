Toroslar'da öğretmenlere özel kutlama

Başkan Yılmaz'a programda öğretmen eşi Meltem Yılmaz da eşlik etti.

Öğretmenlerle tek tek sohbet eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak bu kıymetli mesleğin bir parçası olan tüm öğretmenleri tebrik etti. Başkan Yılmaz, 24 Kasım tarihini hiçbir zaman unutmadıklarını ve takvimlerinde her zaman işaretli olduğunu dile getirerek, “Siz değerli öğretmenlerimiz, geleceğimizi tasarlıyorsunuz. Sizin performansınız, geleceğimizin ne kadar güzel olacağını ve gelecek nesillerin ne kadar güçlü olacağını belirliyor. Bu açıdan da son derece önemli bir meslek icra ediyorsunuz” dedi.

“Öğretmen çocuğu, öğretmen eşi, iki çocuğu eğitim gören bir veli, Toroslar Belediye Başkanı ve bir vatandaş olarak öğretmenler gününüzü kutluyorum” diyen Yılmaz, “Sizleri seviyor ve saygı duyuyoruz. Bizim öğretmenlerimiz olduğunuz için, çocuklarımızı eğittiğiniz ve geleceğimizi şekillendirdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlerimiz mutlu olursa çocuklarımızın daha iyi eğitim alacağını düşünüyorum. Eğitimin önemi ve eğitimden aldığımız sonuçlar ortaya çıktıkça, özlük haklarınızla ilgili durum da daha iyi olacaktır. Hep beraber Toroslarımıza, Mersinimize, ülkemize ve devletimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

"Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde örnek gösterilen bir kentiz"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise Mersin olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinde Türkiye genelinde çok özel ve güzel bir durumda olduklarını belirterek, eğitim ve öğretime sunduğu desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Koca; “Örnek gösterilen ve model alınan bir iliz. Bu emeği bizlerle veren, yavrularımızı hayata hazırlayan ve bizlerle mesai paylaşan bütün meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde her zaman yanımızda, yaptığımız projelerimizde desteğini her zaman hissediyoruz. Eğitim camiamız adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Toroslar'da büyük bir eğitim ordusu görev yapıyor"

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet de konuşmasında Mersin'in çok büyük bir öğrenci ve öğretmen kenti olduğuna dikkat çekti. “Toroslar olarak 74 bin 149 öğrencisiyle, 135 okuluyla ve yaklaşık 5 bin öğretmeniyle büyük bir eğitim ordusuyuz” diyen Kaymakam Çenet; “Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, eğitime gönülden destek veren bir arkadaşımız. En son Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde güzel bir kütüphaneye hep birlikte imza attık. İnşallah önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Bu yardımlaşma, dayanışma artarak devam ettikçe biz de yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı çok daha emin adımlarla geleceğe hazırlarız. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ederim” şeklinde konuştu.

Duygulandıran plaket

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, programa katılan Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan en genç öğretmen Gizem Nur Aydın ile en tecrübeli öğretmen olan Toroslar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Reşit Çimen'e, protokol üyeleriyle birlikte plaket ve çiçek takdim ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başkan Yılmaz tarafından kaleme alınan ve ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin isimlerine özel olarak hazırlanan mektuplar da tek tek kendilerine ulaştırılırken, programa katılan öğretmenlere de mektupları takdim edildi.