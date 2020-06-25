Toroslar'da, okullar YKS öncesi dezenfekte edildi

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ilçe genelindeki okulları korona virüse karşı dezenfekte etti.

Trosolar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüse karşı tedbir çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı öncesinde sınavın yapılacağı ilçedeki 47 okul, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan çalışma ile tüm sınıflardaki sıra, masa ve sandalyeler başta olmak üzere kapı kolları, çöp kutuları, koridorlar, tuvalet ve lavabolarda dezenfeksiyon çalışması yapılarak, steril hale getirildi.

"Öğrencilerimiz, sınavlarını hijyenik ortamda gerçekleştirecek"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öğrencilerin hijyenik ortamda gönül rahatlığıyla sınava girmeleri için YKS öncesi ilçe genelinde sınavın yapılacağı tüm okulları dezenfekte ettiklerini söyledi. Kontrollü sosyal hayat sürecinde de korona virüse karşı mücadeleye devam ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Toplum sağlığını korumak önceliğimiz. Gençlerimizin ve ailelerinin içi rahat olsun. Okullarımızı dezenfekte ederek, sınava hazır hale getirdik. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin heyecanını paylaşıyor ve emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Sınava girecek tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum" dedi.