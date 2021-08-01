Toroslar'da ormanlık alanlar denetleniyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, ilçe genelindeki orman, piknik ve sit alanlarında inceleme ve denetim başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, teyakkuz halinde çalışan zabıta müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara karşı denetimlerini sürdürecek. Vatandaşlar da bu denetimlerden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

"Doğamıza gözümüz gibi bakıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Manavgat'ta başlayan ve Mersin'in aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarına müdahalelerin yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek; "İlçemizdeki orman, piknik ve sit alanlarımızda inceleme ve denetim yaparak olası yangınlara karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Ormanlar, bizim oksijenimiz. Hemşehrilerimizden yeşil anlarda her zamankinden daha fazla dikkatli olmalarını ve ateş yakmamalarını istiyoruz. Yaraları hep birlikte saracağız" dedi.