İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Toroslar'da ormanlık alanlar denetleniyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, ilçe genelindeki orman, piknik ve sit alanlarında inceleme ve denetim başlatıldığı bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, ilçe genelindeki orman, piknik ve sit alanlarında inceleme ve denetim başlatıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, teyakkuz halinde çalışan zabıta müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara karşı denetimlerini sürdürecek. Vatandaşlar da bu denetimlerden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.


"Doğamıza gözümüz gibi bakıyoruz"


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Manavgat'ta başlayan ve Mersin'in aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarına müdahalelerin yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek; "İlçemizdeki orman, piknik ve sit alanlarımızda inceleme ve denetim yaparak olası yangınlara karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Ormanlar, bizim oksijenimiz. Hemşehrilerimizden yeşil anlarda her zamankinden daha fazla dikkatli olmalarını ve ateş yakmamalarını istiyoruz. Yaraları hep birlikte saracağız" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.