Toroslar'da OtoFest heyecanı

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesinin, klasik ve modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdiği 'Toroslar OtoFest' etkinliği, 30 Ekim Pazar günü saat 13.00'da Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Mersin'de bir ilk olarak Toroslar Belediyesi tarafından yapılan ve büyük ilgi çeken Toroslar OtoFest, her yıl üstüne yenilikler ekleyerek devam ediyor. Mersin Otomobil Sporları Kulübü (MOSK) ile birlikte gerçekleştirilecek festivalde otomobiller drift, ses sistemi, basık ve modifiye donanımlı araç kategorilerinde yarışacak.

DJ performansının da yer alacağı festivale, Mersin ve çevre ilçelerinin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden binlerce modifiye araç tutkunu katılacak. 30 Ekim Pazar günü saat 13.00'da Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek festivalde görsel bir modifiye şöleni yaşanacak.

Mersin Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Sedat Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a, otomobil sporlarına ve festivale sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti. Toroslar OtoFest'e bu yıl da Türkiye'nin birçok ilinden modifiye araç tutkunlarının katılacağını belirten Şahin; “Toroslar Belediyemizin ev sahipliğinde Mersin'de bir ilk olan bu festival, Türkiye'de büyük ses getirdi. Çevik belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yapan Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'ın destekleriyle festivalimiz, her yıl daha da büyüyor ve yoğun ilgi görüyor. Başkanımızın genç, dinamik ve yeniliklere açık olması otomobil dünyasına gönül veren herkesin sonsuz desteğini de görüyor" dedi.

Başkan Yılmaz'dan, Toroslar OtoFest'e davet

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise tüm hemşehrilerini festivale davet ederek gerek pist, gerekse tesis ve sosyal donatı alanları ile Toroslar'ın sporun her branşına cevap verecek bir konumda olduğuna dikkat çekti. Toroslar OtoFest'e ilginin çok büyük olduğunu kaydeden Yılmaz, “Toroslar OtoFest'te bu yıl da kentimizin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden gelecek katılımcılarla güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin hobilerinin olması, bir araya gelmeleri, ortak paydada birleşmeleri bizim için çok kıymetli. Biz de gençlerimizi destekliyoruz. Motor sporlarıyla ilgilenenler için güvenli ve kontrollü alanlarda etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin olduğu her yerde olacağız” diye konuştu.