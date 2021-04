Toroslar'da park ve yeşil alanlar bakımdan geçiriliyor

Toroslar Belediyesi, ilçenin daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir kent olması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, park ve yeşil alanlarda bakım çalışması yapıyor.

"Bu güzellikler hepimizin"

Toroslar halkının yaşam kalitesini arttıracak her türlü çalışmayı yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'çevik belediyecilik' anlayışını benimsediklerini kaydetti. Yılmaz, "Gelişmeleri hızlıca algılayan ve hızlı çözümler üreten, toplumdaki tüm gruplarla sürekli iletişim halinde, ailenin her bireyinin her derdini, sıkıntısını algılayan, anlayan ve çözen bir belediye olma yolunda çalışıyoruz" dedi.

Yeşil alanların önemine dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de Toroslar Belediyesi olarak hem yeşil alanlarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyor hem de yeni alanlar oluşturuyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlar sunmaktır. Hemşehrilerimizden de isteğimiz bu yeşil alanlarımızı korumaları ve sahip çıkmalarıdır. Bu güzellikler hepimizin" diye konuştu.