Toroslar'da park ve yeşil alanlar bakımdan geçiriliyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda düzenli olarak yaptığı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında ağaçları buduyor, çimleri biçiyor, yeşil alanları yabani otlardan arındırıyor, parklardaki oyun gruplarını yeniliyor. Eskiyen ve yıpranan oyun grupları ise çocuklar için daha konforlu ve güvenli hale geliyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, ilçeye daha da değer katan park ve tesislerin şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzak olmak isteyen vatandaşlar için alternatif bir ortam olduğunu söyledi. Yılmaz, “Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de Toroslar Belediyesi olarak parklarımıza, yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlar sunmak. Yeşil alanlarımız, hepimize emanet. Hemşehrilerimizden de isteğimiz bu alanlarımıza sahip çıkmalarıdır” dedi.