İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toroslar'da park ve yeşil alanlara bakım

Toroslar Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin ardından park ve yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme, temizlik, bakım ve peyzaj çalışmaları yapıyor.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde kapsamlı bir bakım çalışması yürüttüklerini söyledi. Yılmaz, “Vatandaşlarımızın aileleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın güvenli ortamlarda gönüllerince oyun oynayabilecekleri parklarımızın bakım ve temizliğine önem veriyoruz. Ekiplerimiz, parklarımızda tahrip olmuş kamelya, bank ve oyun gruplarının tamiratını da düzenli olarak yapıyor. Yeşil alanlarımızın peyzaj çalışmalarını da yaparak güzel görünmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, kentimize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak adına fizibilite çalışmaları da yapıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.