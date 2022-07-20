Toroslar'da park ve yeşil alanlara yaz bakımı

Toroslar Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlarda bakım, yenileme ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çim biçme, ağaç budama ve sulama işlemlerinin yanı sıra deforme olan bank, kamelya, çöp kovası ve çocuk oyun grupları periyodik olarak tamir ediliyor veya yenileriyle değiştiriliyor. Doğanın tüm güzelliklerini barındıran Toroslar'da birbirinden güzel mesire alanları da ekipler tarafından düzenli olarak temizleniyor. Parkların aydınlatma sistemleri de sık sık kontrol ediliyor.

Parklar, kauçuk zeminle kaplanıyor

Belediye ekipleri, çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla da muhtelif parkların zeminini kauçuk ile kaplıyor. Kauçuk zemin uygulaması ile parklar daha estetik ve modern bir görünüme kavuşuyor.

“Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların dinlenme mekanı olan parklarda titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, yeşil alanların önemine dikkat çekti.

“Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır” diyen Başkan Yılmaz; “Hemşehrilerimize daha temiz ve sağlıklı yaşam alanları sunmak amacıyla park ve yeşil alanlarımızda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İçerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, fitness aletleri, kamelya ve oturma gruplarının yer aldığı parklarımızla, 7'den 70'e herkese güzel vakit geçirme imkanı sunuyoruz. Yeşil alanlarımız, hepimize emanet. Hemşehrilerimizden de isteğimiz bu alanlara sahip çıkmalarıdır” diye konuştu.