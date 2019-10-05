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Toroslar'da park ve yeşil alanlarda bakım

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, park, yeşil alan, oyun ve spor alanlarındaki çalışmalarına devam ediyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, park, yeşil alan, oyun ve spor alanlarındaki çalışmalarına devam ediyor.


Toroslar ilçesi genelinde hasar gören oyun parkları ve spor ekipmanlarının periyodik olarak bakım ve onarımları yapılıyor. Yapılan çalışmaların ardından çocuk parkları ve spor alanları eksiksiz olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Eş zamanlı olarak çim biçme, kırılan ve kuruyan ağaç dallarının budanması, yol kenarlarında bulunan otların temizlenmesi, sokak aralarında temizlik gibi çalışmalar da ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor. Yeşil alanların sağlıklı yaşam için önemli olduğunu söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Her alanda olduğu gibi yeşil alan, park ve oyun alanları konusunda da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın temiz hava alacağı, dinlenebileceği alanların ferah ve temiz olmasına gayret ediyoruz. Parklarda bulunan spor aletleri ve oyun gruplarımızın tahrip olanları onarılarak, temizlenip tamiratları da yapılıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda planlı bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

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