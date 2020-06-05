Toroslar'da parklar dezenfekte ediliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır kapalı olan ve normalleşme döneminin başlamasıyla yeniden vatandaşların hizmetine sunulan parklar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince baştan aşağı temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Ekipler, park ve yeşil alanlardaki oyun ve oturma grupları ile spor aletlerini titizlikle dezenfekte ediyor.

"Tüm önlemleri alıyoruz"

Dezenfeksiyon işleminin yanı sıra parklarda bakım çalışmalarını da gerçekleştirdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı korona virüs salgınına karşı korumak adına sürecin başından itibaren birçok önlem aldık. Salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte parklarımızı dezenfekte ederek hizmete kapatmıştık. Şimdi de kontrollü normalleşme dönemiyle açılan parklarımızı kapsamlı bir şekilde temizleyerek dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımızın dışarı çıktıklarında parklarımızda sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri en büyük temennimizdir" dedi.

Başkan Yılmaz, normalleşme sürecinde tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, salgına karşı tedbiri elden bırakmamalarını ve kuralları uygulamaya devam etmelerini istedi.