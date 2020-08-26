Toroslar'da parklar yenileniyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, parklardaki çocuk oyun gruplarını yeniliyor.

İlçe genelindeki park ve yeşil alanların bakım ve temizliğini titizlikle sürdüren belediye, oyun gruplarının yenileme ve tamiratını da düzenli olarak yapıyor. Eskiyen ve yıpranan oyun grupları, çocuklar için daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor. Kontrollü sosyal hayat ile birlikte çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirdikleri park ve yeşil alanların bakımını daha da yoğunlaştırdıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Çocuklarımızın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda gönüllerince oyun oynayabilmeleri adına parklarımızdaki eskiyen ve yıpranan oyun gruplarını yenileri ile değiştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar parklarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik ve öncelik sırasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımız bizim için çok değerlidir. Onların mutluluğu ve sağlığı her şeyden önce gelir” diye konuştu.

Yılmaz, belediye olarak gerçekleştirdikleri bakım ve yenileme çalışmalarının yanında hemşehrilerinden parklara sahip çıkmalarını da istedi.