Toroslar'da Ramazan coşkusu yaşanıyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar halkının geleneksel Ramazan eğlenceleriyle buluştuğu ‘Ramazan Panayırı' yoğun ilgi görüyor.

Toroslar Belediyesi'nin, Ramazan'da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekişmesi amacıyla her gün bir mahallede organize ettiği iftar yemeği ve gezici panayır, bu kez de Osmaniye Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Osmaniye semt sahasının içine kurulan iftar sofrası ve panayır alanı büyük beğeni topladı. Osmaniye, Zeki Ayan ve Portakal mahalleleri sakinlerinin bir araya geldiği programın ev sahipliğini yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, masaları tek tek gezerek, hemşehrilerinin Ramazan ayını tebrik etti. Programda konuşan Başkan Yılmaz, Ramazan ayının bereket, mağfiret ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Sizler bize Toroslar Belediye Başkanı olarak görev verdiniz. Sizlerin emanetçisiyiz. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak ve daha güzel bir Toroslar inşa etmek için elimizden ne gelirse yapacağız. Bu bizim görevimiz. 5 yıllık stratejik planlarımız doğrultusunda projelerimizi gerçekleştireceğiz. Allah birliğimizin, beraberliğimizin, huzurumuzun ve ağzımızın tadını bozmasın.Allah tuttuğunuz oruçları ve duaları kabul eylesin.Ramazan ayının şehrimize, milletimize, Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra Yılmaz, vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.