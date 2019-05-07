Toroslar'da Ramazan şenlikleri başladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede gerçekleştirilecek etkinliklerde, unutulmaya yüz tutmuş Ramazan ayı eğlencelerini vatandaşlarla buluşturacak.

Ramazan'ın ilk günkü etkinliği Tozkoparan Mahallesi'nde başladı. Tozkoparan ve Selçuklar Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programın ev sahipliğini Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz yaptı. İftar yemeği sonrası konuşan Başkan Yılmaz, Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu ifade ederek, tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti. Yılmaz, Toroslar'da ilk kez düzenlenen gezici panayırla amaçlarının Ramazan coşkusunu Toroslar halkıyla birlikte yaşamak olduğunu, birlikte iftar açmak ve özlenen Ramazan gecelerini yeniden hatırlatmak olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Ramazan'ın güzelliklerini sizlerle yaşamak ve paylaşmak için birlikteyiz. Çocuklarımızın da Ramazan'ın manevi atmosferini hatırlamalarını istedik ve Ramazan panayırını hazırladık. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallemizde olacağız. Sizlerle kucaklaşacağız ve bu güzelliği hep beraber yaşayacağız. Toroslar halkı bizi belediye başkanı olarak görevlendirdi. Seçimden önce projelerimizi açıklamıştık ve yapacaklarımızı anlatmıştık. Sizlerin dertlerinizi ve sıkıntılarınızı biliyoruz. Bunların çözümü noktasında da projeler oluşturduk. Önümüzdeki beş yıllık süreçte projelerimizi gerçekleştireceğiz. İşsizlik meselesini çözecek, Toroslar'da tarımı ve turizmi geliştirecek projelerimiz var. Tüm gücümüz ve inancımızla bunları gerçekleştirmek için hep beraber çalışacağız. Sizlerin emanetini devir aldık. Projelerimizi gerçekleştirmiş, hizmet etmiş, sizlerin dertlerini ve sıkıntılarını çözmüş olarak buradan kalkarsak ne mutlu bize. Bundan başka bir amacımız ve hedefimiz yok.Bu yönde çalışacağız inşallah.Zaman içerisinde de göreceksiniz.Bu vesileyle yeniden Ramazan ayının, devletimize, milletimize, Toroslarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sema gösterisi ve tasavvuf müziği konseriyle Toroslar halkına unutulmaz bir Ramazan günü yaşatılırken, çocukların da unutulmadığı etkinlikte Karagöz ve Hacivat ile tahta bacak gösterileri de güne renk kattı. Yılmaz, pamuk şeker, elma şekeri, patlamış mısır ikramında da bulunulduğu Ramazan panayırında çocukların mutluluğuna ortak olurken, etkinlikleri de çocuklarla birlikte izledi.