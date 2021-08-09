Toroslar'da sağanak yağış sonrası yaralar sarılıyor

Toroslar Belediyesi, geçen cumartesi akşamı Mersin'de yaşanan sağanak yağış sonrasında su baskınlarından etkilenen sokakları yıkadı, evleri dezenfekte etti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağanak yağış esnasında tüm birimleriyle harekete geçen ve evlerde su tahliyesi yaparak su taşkınlarına anında müdahale eden belediye, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla gerekli çalışmalarına devam ediyor. Sokaklar, taşan kanalizasyon sularından temizlenerek dezenfekte edilirken, su ve çamurla dolan evlerde de dezenfekte çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi.

"Önceliğimiz halkımızın sağlığı"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, su taşkınlarından etkilenen mahallelerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Özellikle salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte hemşehrilerimizin temiz ve hijyenik ortamlarda yaşaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sağanak yağışın yaşandığı saatten itibaren selden etkilenen mahallelerimizde gerekli çalışmalarımızı yaptık. Sel sonrası da sokaklarımızı ve su tahliyesi yaptığımız evleri dezenfekte ettik. ‘Çevik Belediyecilik' anlayışıyla hemşehrilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.