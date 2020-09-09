İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toroslar'da sağlık merkezleri dezenfekte ediliyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, korona virüsle mücadele kapsamında ilçedeki sağlık merkezlerinin düzenli aralıklarla dezenfekte edildiği bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, korona virüsle mücadele kapsamında ilçedeki sağlık merkezlerinin düzenli aralıklarla dezenfekte edildiği bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği sağlık merkezlerinin dezenfekte işlemlerini de titizlikle yürütüyor.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye olarak virüsün yayılmasını önleyici tedbirler aldıklarını belirterek, "Son günlerde vaka sayısında artışın yaşanmasıyla birlikte toplu kullanım alanlarında gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Özellikle virüsün yayılabileceği noktaları periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Bu alanlardan bir tanesi de ilçemizdeki sağlık merkezleridir. Risk tamamen ortadan kalkana kadar aynı ciddiyetle tedbirleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz temizlik, sosyal mesafe ve maske kuralına harfiyen uymalarıdır. Hep birlikte mücadele ederek en kısa zamanda bu kötü günleri atlatacağımıza inanıyorum" dedi.


Sağlık çalışanları ve vatandaşlar da gerçekleştirilen titiz çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.