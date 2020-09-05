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Toroslar'da şehitler için mevlit okutuldu

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için mevlit okuttu.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için mevlit okuttu.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Şehitliği'nde düzenlenen programda şehit aileleri ve yakınlarıyla bir araya geldi. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitlerin kabri başında dua edildi. Toroslar İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı programda Başkan Yılmaz, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, "Siz değerli şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin birer emanetisiniz. Sizlerin evladı, abisi ve kardeşi olarak bu hayatı hep birlikte paylaşacağız. Biz her zaman sizlerin yanınızdayız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız. Ruhları şad olsun. Bu vesileyle ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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