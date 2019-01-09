Toroslar'da semt pazarı açıldı

Toroslar Belediyesi tarafından Çağdaşkent Mahallesi'nde 4.5 dönüm alan üzerinde ilçeye kazandırılan ve 145 pazarcı esnafının faydalanabileceği kapalı semt pazarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa, Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın yanı sıra Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, siyasi parti temsilcileri, Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur, belediye meclis üyeleri, oda başkanları ve pazarcı esnafı katıldı.

Törende konuşan ESOB Başkanı Dinçer, Başkan Tuna'nın göreve geldiği günden bugüne kadar pazarcı esnafına ayrı bir önem verdiğini ve Mersin'de ilk kapalı modern semt pazarını hayata geçiren belediye başkanı olduğunu vurguladı. Dinçer, "70 oda ve 60 bin esnaf adına Başkanımız Hamit Tuna'ya esnafımıza sunduğu destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Esnafımızın ne derdi olsa kendisine ilettiğimizde hiç ikiletmeden yardımcı olmuştur. Pazarcı esnafımızı da bu güzel tesislere taşımıştır. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

“Amacımız, halkımızın 21'inci yüzyıl şartlarına uygun hizmetleri yerinde almasıdır” diyen Tuna ise "İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz takdirde, ilçe belediye başkanları olacak arkadaşlarımızla birlikte nizami şartlarda oluşturduğumuz bu mekanları ve tesisleri yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri planlı çalışmalarla Torosları kendi kendine yetebilen bir konuma getirdiklerinin altını çizen Tuna, "Açılışını yaptığımız bu modern semt pazarımız hem Çağdaşkent Mahallesi'ne hem de Korukent Mahallesi'ne hitap ediyor. Korukent Mahallesi de yaptığımız hizmetlerle hızlı gelişen bir mahallemizdir. Mersin Şehir Hastanesinin bulunması, TOKİ konutlarının yer alması, düzgün yapılaşma ile yeni yerleşim alanlarının çoğalması mahallemize ayrı bir katma değer sağlamıştır. Pazarcı esnafımızın daha modern ortamlarda hizmet verebilmesi ve vatandaşımızın da daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmelerine vesile olmak amacıyla bugüne kadar 15 adet kapalı modern semt pazarı ve 3 adet üretici ve köylü pazarı inşa ederek, hizmete sunduk. Bu çalışmalarımızla Mersin'de en fazla semt pazarı yapan belediyeyiz. 3 semt pazarımızın da çalışmalarına başladık. Eski mahallelerimizde alan konusunda sıkıntılarımız var. Özellikle Sağlık ve Tozkoparan mahallelerimiz arasında bin 350 metrekarelik bir yer satın aldık ve orayı da yakın zamanda yapacağız. Turgut Türkalp Mahallesi'nde de bir yer satın aldık ve bu tesisimizi de bitirdik. Biz esnafımızın halini biliyoruz ve ne kadar çok insanımıza aş ve ekmek verdiğini de biliyoruz. Bugüne kadar bölge esnafımızın korunması noktasında da hep yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz .Pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın hijyenik ortamlarda hizmet alacağı bu güzel semt pazarımızın İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından semt pazarının açılışı yapıldı.