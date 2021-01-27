Toroslar'da sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ile tespit edilen acil ihtiyaçlar anında çözüme kavuşturulurken, aynı zamanda çalışmalar programlı bir şekilde yürütülerek Akbelen Mahallesinde 194 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı.

"Hizmetler zamanında yapılıyor"

Akbelen Mahallesi sakinlerinden İmam Ali Öğüşlü, asfaltlama çalışmalarının zamanında yapılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Akbelen Mahallesinin eski sakinlerindenim. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Herhangi bir eksiğimiz kalmadı. Bu hizmetlerin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Akbelen Mahallesi Muhtarı Seyhan Teyyar da mahalle sakinleri adına Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Mahallemizde ihtiyaç duyulan yollarımız sıcak asfalt ile kaplanıyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Özveriyle çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Toroslar'a en güzel hizmeti sunmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, "İlçemizde değişim tüm mahallelerimizde devam ediyor. Ulaşımın daha sağlıklı ve güvenli olması için yol yapım ve asfaltlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor. Hem merkezde hem de yüksek kesimli mahallelerimizde ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleştirdiğimiz yol yenileme çalışmalarımız mevsim şartlarına uygun bir şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.