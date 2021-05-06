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Toroslar'da Sıfır Atık Projesi devam ediyor

Doğal kaynakların korunması ve sağlıklı bir çevre için Sıfır Atık Projesi’ni ilçe genelinde sürdüren Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, tarımda sıfır atık konusunda da adım attı.

Doğal kaynakların korunması ve sağlıklı bir çevre için Sıfır Atık Projesi'ni ilçe genelinde sürdüren Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, tarımda sıfır atık konusunda da adım attı.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Tarımda Bilinçli İlaç Kullanımı ve Zirai İlaç Atıklarının Geri Dönüşümü İçin Proje Geliştirilmesi" konulu toplantıya katıldı.


İlgili kurum temsilcilerinin görüş alışverişlerini ilettiği online toplantıda söz alan Başkan Yılmaz, her alanda sürdürülebilir bir tarımsal dönüşümü esas alan çalışmalarla vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Zirai ilaç atıklarından kaynaklanabilecek toprak ve su kirliliğini önlemek amacıyla hazırlanan bu projeyi önemsediklerini ve destek vermeye hazır olduklarını belirten Yılmaz, "Çevre hassasiyetini artırmak açısından önemli bir proje. Yılda ne kadar tarım ilacı kullanıldığını biliyoruz. Bunların istatistiği var. Bu atıkların bertaraf edilmesi de önem arz ediyor. Köylümüzle, çiftçimizle, vatandaşımızla iletişim kurulması ve bu konuda koordinasyon sağlanması noktasında projeye destek vermeye hazırız. Çevik belediyecilik anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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