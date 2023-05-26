Toroslar'da şiir ve kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Mersin Gençlik Eğitim ve Kültür Vakfı (MEGEV) ile Mersin Aydın Düşünce Derneği (MADÜM) öncülüğünde, Toroslar Kaymakamlığı, Toroslar Belediyesi ve Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Şiir Yazma' ve 'Kompozisyon Yarışması' sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Toroslar ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın ödül töreni, Yunus Emre Kültür Merkezinde yapıldı. Vatan ve millet sevgisini satırlara döken çocukların ve gençlerin milli ve manevi duygularla yazdığı şiir ve kompozisyonlar büyük alkış aldı.

Törende konuşan MEGEV ve MADÜM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nihat Yılmaz, yarışmaya katkı sunan Toroslar Kaymakamlığına, Toroslar Belediye Başkanlığına ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, vakfın amacı hakkında bilgiler verdi. 'Toroslar'daki çocuklarımıza borcumuz var' sloganıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Vakıf Başkanı Yılmaz, “Vakfımız; okuyan, düşünen, sorgulayan, cumhuriyete ve manevi değerlerine bağlı aydın insanlarla dayanışma yapmak, bayrak nesil yetiştirmektir. Çocuklarımıza ve gençlerimize burs temin etmek, yurt ve okul açmaktır. Bu çalışmaları, aynı heyecanla sürdüreceğiz” dedi.

"Çocuklarımızla gururu duyuyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da çocukların ve gençlerin bu heyecanına ortak olarak, tüm katılımcıları tebrik etti. Başkan Yılmaz; “Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da bu ülkenin gençleri, vatanına, milletine ve bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecek” diye konuştu. Yılmaz, salondaki tüm çocuklara ve gençlere seslenerek, her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

“Sevgili gençler ve sevgili çocuklar. Bizler, sizleri çok seviyoruz. Bizim çocuklarımız ve geleceğimiz olduğunuz için seviyoruz” diyen Başkan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını sizlere armağan ettiği için seviyoruz. Bu güzel programımızda şiirlerinizle, kompozisyonlarınızla yer aldığınız için seviyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum.”

Başkan Yılmaz, ileride bu görevleri ve makamları geleceğimizin teminatı gençlere bırakacaklarını belirterek, “Bizler bir gün bu görevleri sizlere devredeceğiz. Buna en iyi şekilde hazırlanacağınıza inanıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu güzel programı hazırlayan MEGEV ve MADÜM Başkanımıza, kıymetli Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet de “Toroslar'daki çocuklara borcumuz var” sloganıyla başarılı çalışmalar yürüten MEGEV ve MADÜM Başkanı Mehmet Nihat Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Çenet; “Çocuklarımızın gözleri pırıl pırıl. Sizler, Gazi Musatafa Kemal Atatürk'ün; 'Arkadaşlar gidip Toros Dağlarına bakınız; eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi asla yenemez' dediği Toros dağlarının aslan yürekli insanlarının çocuklarısınız. Bununla ne kadar gurur duysanız azdır. Bizlere düşen bu uğurda her daim yardımcı olmaktır. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, belediyemizle, bütün kurumlarımızla, idarecilerimizle ve öğretmenlerimizle sizlere bu fırsat eşitliğini sağlayabilmek için bir seferberlik halindeyiz. Ailelerinizi tebrik ediyor, sizlere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Tülücü, MEGEV ve MADÜM Başkanı Mehmet Nihat Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilirken, tüm katılımcılara da başarı belgesi verildi.