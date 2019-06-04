Toroslar'da son panayır yapıldı

Toroslar Belediyesi'nin, Ramazan ayı münasebetiyle her gün bir mahallede düzenlediği iftar sofrası ve Ramazan panayırı, Ramazan ayının manevi atmosferini 7'den 70'e herkese yaşattı.

Ramazan ayının son günlerinde de Arslanköy, Yavca ve Kavaklıpınar mahalleleri ile son olarak da Mustafa Kemal Mahallesi'nde iftar sofrası ve Ramazan panayırı kuruldu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın ev sahipliği yaptığı iftar programına, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Belediye Meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Tasavvuf müziğinden Karagöz-Hacivat, meddah ve tahta bacak gibi birçok gösteri ve etkinlik düzenlenerek 7'den 70'e herkesin dolu dolu bir Ramazan geçirmesi sağlandı. Ramazan ayının birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğun olarak yaşandığı bir ay olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Bizde Ramazan ayını idrak ettiğimiz ilk günden beri farklı mahallelerimizde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarımızla birlikte orucumuzu açtık. Bereket sofrasına oturduk. Ramazan Ayı boyunca iftar sofralarında yaklaşık 40 bin kişiye ulaştık. Bu vesileyle vatandaşlarımızı dinledik, onlarla kucaklaştık, hep birlikte oruçlarımızı açtık. Ramazanın bütün güzelliklerini yediden yetmişe hep birlikte birlikte yaşadık" dedi.

Görevinin hizmet etmek ve el uzatmak olduğunu ifade eden Yılmaz, "Elimizi tutan herkesin elini sıkıca tutacağız. Allah'ın izniyle en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Bu bir ekip işidir. Programlarımız, çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Programımıza katılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.