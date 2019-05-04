Toroslar'da Spor, Kültür ve Sanat Projesi sona erdi

Eski Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Mersin Valiliği tarafından yürütülen ‘Toroslar‘da Spor, Kültür ve Sanat Güdümlü Projesi' sona erdi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, proje kapsamında 8 ilçede 15 halı saha yapıldığını söyledi.

Toroslar'da Spor, Kültür ve Sanat Projesinin kapanış programı, Vali Su'nun katılımıyla Edip Buran Spor Salonu'nda yapıldı. Programa, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında 8 milyon TL hibeyle hayata geçirilen projenin kapanış programında konuşan Vali Su, Mersin genelinde dezavantajlı guruplar ve gençlere yönelik 52 SODES projesinin hayata geçirildiğini belirtti. Toroslar'da Spor, Kültür ve Sanat Projesi kapsamında 8 ilçede toplam 15 halı saha yapıldığını ifade eden Su, ayrıca çocukların sanat ve kültür konularında gelişimleri için çalışmalar gerçekleştirildiğini ve bu çerçevede Çanakkale gezisi düzenlendiğini anlattı. Projenin amacına ulaştığına inandığını vurgulayan Su, spor kenti Mersin'i bilinçli spor çalışmalarına dahil etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Mersin Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Osman Yıldızbakan da 8 ilçede toplam 15 mahallede bulunan okullarda spor malzemesi dağıtımı yaparak antrenörler eşliğinde öğrencilerin spor beden terbiyelerinin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Proje kapsamında toplamda 40 bin kişiye ulaşıldığını belirten Yıldızbakan, aynı zamanda 30 kişiye de istihdam sağlandığı bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından Vali Su, Proje Koordinatörü Yıldızbakan'a, proje çalışanları Mehmet Selen ve Berna Kulaç'a teşekkür plaketi verdi.