Toroslar'da 'Toplumda kadının yeri' paneli

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kadına verilen değerin ve önemin sadece 8 Mart'a sığdırılmaması gerektiğini belirterek, "Güçlü toplum için güçlü aile diyoruz. Güçlü ailenin içinde kadınlarımızın güçlü olmasına ihtiyacı var. Çocuklarımız okuyacak. Ama kız çocuklarımız güçlü bireyler olması için mutlaka okuyacak” dedi.

Toroslar Belediyesinin, Toroslar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü 'Güven ve Dönüşüm' projesi kapsamında düzenlenen 'Toplumda kadının yeri' paneli yoğun ilgi gördü.

“Kamu kurum personeline ve ev hanımlarına drama eğitimi verildi”

'Mutlu kadın, mutlu toplum' temasıyla gerçekleştirilen proje, ilçedeki kamu kurum personeline, muhtarlara ve ev hanımlarına yönelik drama eğitimleri ve kadına yönelik şiddeti önleme atölye çalışmalarıyla başladı. Etkinliğin sonunda her gruptan kadını anlatan birer slogan istendi. Sloganlar arasından en etkileyici olanlar afiş olarak hazırlanarak panelde katılımcılara sunuldu.

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen panele Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Kendigelen, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, TORTEK eğitmenleri ve kursiyerler ile ev hanımları katıldı.

“Kadınlar, yaşamın her alanında”

Programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Kendigelen, tüm kadınların gününü kutlayarak, “Hayatımızın her alanında olan kadınlarımız, toplumdaki tertibi ve düzeni sağlamanın yanında ev ekonomisine sundukları katkılarıyla da bizleri gururlandırmaktadırlar. Hayatımızı paylaşan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınları Günü kutlu olsun” dedi.

“Kadınlar teşvik edilmeli”

“Toroslar'da hiçbir kadın kendini yalnız hissetmesin. Toroslar Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” diyen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kadınların sosyal ve ekonomik hayata teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti. Yılmaz; “Toroslar Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalarımızın yanı sıra yıl boyu düzenlediğimiz etkinliklerle kadınlarımızın her zaman yanındayız. 16 merkezde ve 46 branşta teknik ve mesleki eğitim kurslarımıza (TORTEK) katılan kadınlar, hem eğitim ile üretimi birleştiriyorlar hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Bu da bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Aynı zamanda Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizde görev alan psikolog ve avukatlarımızla, her türlü sıkıntıya giren kadınlarımıza destek oluyor, yol gösteriyoruz. Güçlü toplum için güçlü aile diyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, toplumumuz daha da büyüsün ve gelişsin. Hep beraber daha güzel günlere emin adımlarla ilerleyelim inşallah" diye konuştu.

“Amacımız, mutlu kadın mutlu toplum”

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ise salondaki enerjiyle daha da mutlu olduklarını belirterek, “Toplumda hanımefendilere verilen görevlerde onların çok daha disiplinli ve düzenli iş çıkardıklarını memnuniyetle görüyoruz. Bu bir dayanışmadır. 'Mutlu kadın, mutlu toplum' projesi kapsamında bir drama etkinliği yaptık. Özellikle kişilerin kendini ifade edebilmeleri, kırmadan nasıl iletişim kurabilecekleri ve aileye saygı duyularak mutlu yarınların nasıl inşa edilebileceği yönünde eğitimler verildi. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen panelde, Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Göknil Nur Koçak, Ankara Üniversitesi'nden Dr. Gökhan Karaosmanoğlu ve Dr. İhsan Metinnam, kadının toplumdaki yeri ve önemi konusunda bilgilendirme yaptı.

Panelinde sonunda Başkan Yılmaz, projeye sunduğu katkılarından dolayı Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet'e plaket takdim etti.