Toroslar'da trafo ve sosyal tesisler sanat eserine dönüşüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ressamı tarafından yapılan çalışmalarla binalar renkleniyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ressamı tarafından yapılan çalışmalar ile binalar kent estetiğinin bir parçası oluyor. Çevre güzelleştirme çalışmaları kapsamında trafolara, kültürel mirasa ait simgeler ve hayvan figürleri işlenirken, Aladağ Mahallesinde bulunan Çok Amaçlı Kültür Sanat ve Taziye Evinin iç ve dış duvarları da ilçenin tarihi değerleriyle renklendirildi.

Dış cepheleri yıpranmış olan trafoların değişimi, vatandaşların da takdirini topluyor. Vatandaşlar, kent estetiğine katkı sunduğu bu çalışmalarından dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.

“İlçemize değer katıyoruz”

Başkan Yılmaz ise ilçeye sanatsal anlamda değer katmaya devam edeceklerini belirterek, “Trafoların eskiyen ve yıpranmış görüntüsünü renklendirerek hemşehrilerimize huzur ve mutluluk sağlayan ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Hizmet çalışmalarımızın yanında ilçemizin çehresini değiştirecek sanatsal faaliyetlere de önem veriyoruz. Bu çalışmamızla atıl görünen elektrik trafoları adeta bir tabloya dönüşüyor. İlçemizdeki sosyal tesislerimizin iç ve dış duvarlarına da tarihi ve kültürel değerlerimizi yansıtıyoruz. Temiz ve güzel bir çevre için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.