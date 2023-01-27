Toroslar'da TSKGV'ye bağış yapanlara madalya verildi

Törende bir vatandaşın, vakfa evini bağışladığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) Tanıtım Brifingi ve Madalya Takdim Töreni, Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. Vakfa bağışta bulananlara madalyalarının takdim edildiği programda, bağışta bulunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da madalyasını Vakfın Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade'nin elinden aldı.

Programda konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vakfa evini bağışlayan vatandaşa teşekkür ederek , "Güzellikleri paylaşmak lazım ki artsın. Bağışınız, topluma örnek olan bir davranıştır. Teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

TSKGV Genel Müdürü emekli Tümgeneral Sadık Piyade, vakfın 36 yıllık faaliyetleriyle ilgili bir görsel sunum yaptı.

TSKGV'nin, savunma sanayi ve orduyu güçlendirmek için 1987 yılında kurulduğuna dikkat çeken emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Türk milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında bir gönül köprüsü oluşturduklarını söyledi. Bu gönül bağını sürdürerek daha da güçlendireceklerini belirten Piyade, vakfın amacı, vizyonu ve misyonu hakkında da bilgiler verdi.

Programa ev sahipliği yapan Başkan Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Piyade, "Buraya gelmemizin en büyük vesilesi Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'dır. Kendisi de bizim bağışçımızdır" ifadelerini kullandı.