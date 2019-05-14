Toroslar'da turnuva kuraları çekiliyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Gençlik Kupası Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda kura heyecanı yaşanıyor.

Mahalleler arasındaki diyaloğun arttırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın kura çekimi, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilecek.Turnuva ile ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, spora ve nitelikli sporcu yetiştirmeye önem verdiklerini dile getirerek, turnuvanın Toroslar'a hayırlı olmasını diledi. Merkezde bulunan 88 mahalleyi turnuvaya davet ettiklerini ifade eden Yılmaz, bu yıl katılımın daha da fazla olmasını beklediklerini dile getirdi. Turnuva'nın Ramazan Bayramı sonrasında başlayacağının bilgisini de veren Yılmaz, “Amacımız insanlarımızın kaynaşması, vatandaşlarımızın birbirini tanıması ve spora katkı sağlayabilmek. Aynı zamanda turnuvada oynayan gençlerimiz arasından Türk sporuna yetenekli gençleri kazandırmak istiyoruz. Elbette ki turnuvaya katılan her takım belli bir hedef için mücadele edecek ama en önemlisi fair play çerçevesinde geçen müsabakalar izlemek. Şimdiden turnuvaya katılan takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.