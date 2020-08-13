Toroslar'da üreten belediyecilik modeli

Rutin hizmetlerinin yanı sıra ilçenin modern ve estetik bir görünüme kavuşması için 'üreten belediyecilik' anlayışıyla çalışan Toroslar Belediyesi, böylece tasarruf sağlayarak hem ekonomiye katkıda bulunuyor hem de ihtiyaçları anında gideriyor. Üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç ise belediye çalışanları tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Usta ellerde üretilen kent mobilyaları park, meydan, mesire ve yeşil alanlarda kullanılırken, aynı zamanda atölyelerde eskiyen ve yıpranan malzemelerin tamiri de gerçekleştiriliyor.

"İlçemize değer katıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak ilçeye değer katmaya özen gösterdiklerini söyledi. Yılmaz, "Kent mobilyalarımızı ilçemizde ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirerek vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Satın almak yerine üretim yaparak da tasarruf sağlamış oluyoruz. Personelimizin alın teri ve emeğiyle yapılan bu malzemeleri ilçemizde sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Her şey daha güzel bir Toroslar için" dedi.