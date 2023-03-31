Toroslar'da üreten kadınlara kompost gübre dağıtıldı

Toroslar Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun aldığı kararla bu yıl ilk kez dünya genelinde kutlanmaya başlanan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" çerçevesinde, ilçedeki okullarda atık yönetimi konusunda eğitim verdi, tarımla uğraşan ve üreten kadın çiftçilere ise kompost gübre hediye etti.

Mersin'de dördüncü Sıfır Atık Belgesini alan Toroslar Belediyesi, "Sıfır Atık Şehri Toroslar" vizyonuyla başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde de öğrencilere ve üreten kadın çiftçilere yönelik etkinlikler düzenleyerek, 'Sıfır Atık' hareketine dikkat çekti. Temizlik İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin, geri dönüşüm ve atıkların doğru ayrıştırılması konusunda bilinçlenmeleri sağlandı. Atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan Sıfır Atık Yönetim Sistemi, öğrencilere sinevizyon eşliğinde anlatıldı.

Kadın çiftçiler, sürdürülebilir üretime kazandırılıyor

Toroslar Belediyesi, tarımsal verimi artırmak ve kompost gübre üretimini yaygınlaştırmak adına tarımla uğraşan ve üreten kadın çiftçilere de destek veriyor. Belediye, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde üreten kadınları Park ve Bahçeler Müdürlüğünde bulunan Kompost Gübre Yapım Ünitesinde bir araya getirdi. 'Kompost Gübre Üreten Kadınlardan Tarıma ve Geri Dönüşüme Tam Destek Projesi' çerçevesinde kentin dört bir yanından gelen vatandaşların da katıldığı etkinlikte kadın üreticiler, kompost gübre yapımını teorik ve uygulamalı olarak öğrendi.

Ağaç budama işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar ile semt pazar yerlerinde oluşan sebze ve meyve atıklarından geri dönüştürülerek üretilen kompost gübreler, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde de tescillenirken, bu organik gübreler katılımcılara dağıtıldı. Belediye, organik atıkları kompost ünitesinde dönüştürerek, yeniden toprağa kazandırmayı hedefliyor.

"Sıfır atık faaliyetlerimiz çevreye olan sorumluluğumuzun göstergesi"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çevreye duyarlı bir nesil için bu çalışmalara önem verdiklerini söyledi. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde uygulamaya koydukları Kompost Gübre Yapım Ünitesinde organik atıkların çevreye uyumlu kompost gübre haline getirildiğini belirten Yılmaz, "Ülkemiz, Sıfır Atık çalışmalarıyla tüm dünyada örnek gösteriliyor. Biz de Toroslar Belediyesi olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek 4'üncü Sıfır Atık Belgemizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz, gelecek nesillere daha güzel, temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Kompost Gübre Yapım Ünitesi'nde, ağaç budama işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar ile semt pazar yerlerinde oluşan sebze ve meyve atıklarını geri dönüştürerek ilçemiz genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarımızda kullanıyoruz. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde de kaliteli bir gübre olarak tescillenen kompost gübreleri, üreten kadınlarımıza dağıtarak destek verdik. Bu desteğimiz devam edecek. Sıfır Atık, geri dönüşümün yanı sıra sağlıklı bir gelecek adına atılmış önemli bir adımdır. Toroslar Belediyesi olarak uyguladığımız Sıfır Atık faaliyetlerimiz de çevreye olan sorumluluğumuzun ve hassasiyetimizin bir göstergesi" dedi.