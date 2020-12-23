Toroslar'da üst yapı çalışmaları ile yollar yenileniyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı bir yandan gerekli çalışmaları yürütürken diğer yandan da üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin ilçe genelinde sürdürdüğü sıcak asfalt, kilit parke, bordür ve kaldırım çalışmalarının yanında stabilize yol yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını da program dahilinde gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı noktalarda yapılan üst yapı yenileme çalışmaları ile yollar daha konforlu hale getiriliyor. Ekipler, bu kapsamda Çağdaşkent Mahallesinde finişerle asfalt serimi, Soğucak Mahallesinde yeni yol açım ve kilit parke yol, Mustafa Kemal Mahallesinde kilit parke kaldırım, Resul Mahallesinde de büz boru döşeme çalışmaları yaptı.

"Daha modern bir üst yapı için çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşlara daha yaşanılabilir bir ilçe sunmak adına çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Salgınla mücadele ettiğimiz bu dönemde tedbir çalışmalarımızı en üst seviyede uygularken, üst yapı çalışmalarımızı da planlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İlçe sınırlarımız geniş. Ama bizim hizmet aşkımız daha da büyük. İlçemizin dört bir yanında tespit ettiğimiz üst yapı çalışmalarımızı plan ve program dahilinde eksiksiz yerine getiriyoruz. Daha modern bir Toroslar için çalışıyoruz " dedi.