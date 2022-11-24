Toroslar'da vezneler hafta sonu açık

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2022 yılı 2'nci taksit ödemeleri ile 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu'nun 12'nci taksit ödemeleri ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu'nun 8'nci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2022 Çarşamba günü sona ermesi dolayısıyla, veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, 26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında Toroslar Belediyesi ana hizmet binasındaki veznelerinden vergi borçları ile yapılandırma ödemelerini yapabilecekler. Mükellefler, ödemelerini belediye hizmet binasındaki veznelerden nakit veya kredi kartıyla yapabilecekleri gibi ayrıca günün her saatinde belediyenin tahsilat.toroslar-bld.gov.tr internet adresi üzerinden 'hızlı ödeme' linkini tıklayarak online olarak da gerçekleştirebilecek.

Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini son ödeme tarihinden önce yapmaları uyarısında bulunuldu.