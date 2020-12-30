Toroslar'da yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan başvuru süresinin bir ay daha uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile vatandaşlar, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait borçlarını 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılandırabilecek. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, bu kanundan yararlanmak için belediyeye müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Pandemi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulayan Toroslar Belediyesi, oluşturduğu 0850 533 3336 numaralı 'yapılandırma hattı' ile vatandaşların belediyeye gelmeden de işlemelerini kolaylıkla gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. Mükellefler, aynı zamanda toroslar-bld.gov.tr adresindeki e-belediye sisteminden de yararlanarak vergi borçlarını yapılandırabiliyor ve ödemelerini online olarak gerçekleştirebiliyor.

Yapılandırılan borçlara, peşin ödemenin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 aya varan eşit taksitlendirme imkanı da sağlanıyor.

"Hemşehrilerimize, yapılandırma işleminde her türlü kolaylığı sağlıyoruz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Online işlem yapma imkanının yanında yapılandırma hattı da oluşturduk. Hemşehrilerimiz, yapılandırma ile ilgili yayınlanan kanun kapsamında hem faiz indiriminden hem de taksit imkanından faydalanarak vergi borçlarını ödeyebilir" dedi.

Yapılandırma işlemlerinin son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini de isteyen Yılmaz, belediyeye gelerek işlem yapan vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarının toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti.