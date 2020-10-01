Toroslar'da yaşlılar unutulmadı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları unutmadı. İlçede ikamet eden büyükler, evlerinde ziyaret edilerek, hayır duaları alındı.

Belediye Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde yaşlılara hijyen kiti hediye edildi. Koronavirüs salgını sürecini daha çok evlerinde geçirmek zorunda olan yaşlıların ihtiyaçları ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgilerin de alındığı ziyaretlerden memnuniyetlerini dile getiren büyükler ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.

Yaşlıların toplumun temel direği olduğunu belirten Başkan Atsız Afşın Yılmaz, "Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğini de kuramaz. Milli ve manevi değerlerimizin taşıyıcısı, tecrübeleriyle yol gösterici büyüklerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bizim için önemli olan onların hayır dualarını almaktır. Bizleri bugünlere yetiştiren ve geleceğe hazırlayan büyüklerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum. Bu özel günlerini kutluyorum" diye konuştu.