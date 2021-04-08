Toroslar'da yayla yollarında çalışma

Yayla yollarında bakım çalışmaları yapılırken, yeni yollar da açılıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında yoğun nüfus artışının yaşandığı yaylalarda vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması amacıyla aralıksız süren çalışmalar kapsamında tespit edilen eksiklikler giderilerek yeni yollar hizmete sunuluyor. Hasat zamanı öncesinde kış şartları nedeniyle tahrip olan bahçe yollarını da bakım ve onarımdan geçiren belediye ekipleri, bu kapsamda Çelebili, Ayvagediği, Kepirli ve Musalı mahallelerinde yeni yol açımı ve düzenleme, Darısekisi Mahallesinde de taş duvar örme çalışmaları yaptı.

"Planlı ve özveriyle çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde ulaşım ağımızın kalitesini planlı ve özveriyle çalışarak artırmaktayız" dedi.

Toroslar'ın daha güzel yollara kavuşması için yol yapım çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarda devam edeceğini belirten Başkan Yılmaz, "Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle ilçemiz hızla gelişip büyürken, hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için yeni yol açım, asfaltlama, kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hizmetleri, önem ve aciliyet sırasına göre değerlendirerek en kısa sürede yerine getiriyoruz. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ekiplerimiz, yaylalarımızda da çalışmaları tamamlamak adına büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Yenilenen yollarımız, hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.